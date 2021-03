Scuola e Covid: i contagi tra i banchi non pesano sulla curva. Lo studio su 7,3 milioni di studenti (Di lunedì 22 marzo 2021) I contagi da Covid-19 registrati nelle scuole durante il periodo della didattica in presenza non hanno inciso significativamente sulla curva epidemiologica. A dimostrarlo è una ricerca, la prima di questo tipo condotta in Italia, su 7, 3 milioni di studenti e 770 mila insegnanti. La chiusura delle scuole, quindi, sarebbe stata il frutto di una scelta poco oculata che non si è basata sulla valutazione attenta del bilancio tra benefici e rischio. Il principio di precauzione avrebbe dovuto imporre, in assenza di evidenze scientifiche sulla vantaggiosità della chiusura delle scuole, “di mantenere le scuole aperte per contenere i danni gravi, ancora non misurabili scientificamente in tutta la loro portata e senz’altro irreversibili, sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Ida-19 registrati nelle scuole durante il periodo della didattica in presenza non hanno inciso significativamenteepidemiologica. A dimostrarlo è una ricerca, la prima di questo tipo condotta in Italia, su 7, 3die 770 mila insegnanti. La chiusura delle scuole, quindi, sarebbe stata il frutto di una scelta poco oculata che non si è basatavalutazione attenta del bilancio tra benefici e rischio. Il principio di precauzione avrebbe dovuto imporre, in assenza di evidenze scientifichevantaggiosità della chiusura delle scuole, “di mantenere le scuole aperte per contenere i danni gravi, ancora non misurabili scientificamente in tutta la loro portata e senz’altro irreversibili,...

Advertising

TizianaFerrario : Ho pagato la mia multa,ma ribadisco che non sono d'accordo sulla #sanatoriafiscale a pioggia tra il 2000 e il 2015.… - eziomauro : Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca, mio figlio lo ha già fatto'. Sulla scuola: 'Sarà la prima a riaprire quan… - biglierilella : RT @MinervaMcGrani1: Allora amici se mi dimentico qualcosa aggiungete pure alla lista Con il #Covid_19 sono riusciti a : fare fuori Trump,… - salernonotizie : Ladri scatenati anche col Covid: raid in scuola di Matierno, rubati pc per la Dad - TwittinLor : RT @MinervaMcGrani1: Allora amici se mi dimentico qualcosa aggiungete pure alla lista Con il #Covid_19 sono riusciti a : fare fuori Trump,… -