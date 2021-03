Sciopero Amazon oggi, dipendenti fermi per 24h: «È una questione di dignità dei lavoratori» (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella giornata di oggi, 22 Marzo 2021, è stato indetto uno Sciopero nazionale di Amazon in Italia. Quarantamila lavoratori tra driver, addetti agli hub e ai magazzini hanno deciso di fermarsi per 24 ore. Lo Sciopero Amazon è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. La protesta andrà in scena in diverse città, con presidi da Genova a Milano, da Piacenza e Brescia fino allo stabilimento di Passo Corese. Perchè i lavoratori hanno scelto di fermarsi? Come riportato da Adnkronos, lo Sciopero nasce per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto di secondo livello. Sciopero Nazionale Amazon Lo Sciopero di oggi di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella giornata di, 22 Marzo 2021, è stato indetto unonazionale diin Italia. Quarantamilatra driver, addetti agli hub e ai magazzini hanno deciso di fermarsi per 24 ore. Loè stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. La protesta andrà in scena in diverse città, con presidi da Genova a Milano, da Piacenza e Brescia fino allo stabilimento di Passo Corese. Perchè ihanno scelto di fermarsi? Come riportato da Adnkronos, lonasce per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto di secondo livello.NazionaleLodidi ...

