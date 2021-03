Reddito di cittadinanza, quando arriva il pagamento di marzo 2021: data e novità Decreto Sostegno (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ stato approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri il Decreto Sostegno, una “risposta significativa alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate. E’ una risposta parziale ma è il massimo che abbiamo potuto fare” – proprio come ha dichiarato in conferenza stampa il Premier Mario Draghi. “I capisaldi del Decreto – spiega il Presidente del Consiglio – sono sostanzialmente tre: l’aiuto alle imprese, il Sostegno al lavoro e la lotta contro la povertà. L’obiettivo è dare più soldi possibile, più velocemente possibile”. Leggi anche: Decreto Sostegno 2021: cosa prevede, a chi spetta e quando arrivano i soldi Ma cosa cambia per il Reddito di cittadinanza e quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ stato approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri il, una “risposta significativa alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate. E’ una risposta parziale ma è il massimo che abbiamo potuto fare” – proprio come ha dichiarato in conferenza stampa il Premier Mario Draghi. “I capisaldi del– spiega il Presidente del Consiglio – sono sostanzialmente tre: l’aiuto alle imprese, ilal lavoro e la lotta contro la povertà. L’obiettivo è dare più soldi possibile, più velocemente possibile”. Leggi anche:: cosa prevede, a chi spetta eno i soldi Ma cosa cambia per ildi...

