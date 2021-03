Pistoia, arrestati per spaccio 2 immigrati ospiti di don Biancalani (Di lunedì 22 marzo 2021) Luca Sablone Matteo Salvini all'attacco: "Tolleranza zero per venditori di morte e delinquenti". Ma il parroco ribatte e lo accusa: "Irresponsabile, è colpa delle sue politiche" Si riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e don Massimo Biancalani. Questa volta a far discutere è stato l'arresto di due immigrati, ospiti del centro di Vicofaro, accusati di aver spacciato in pieno centro a Pistoia. Nei guai sono finiti due migranti provenienti dal Gambia, arrestati in piazza della Resistenza nel corso di un blitz anti droga. Entrambi avrebbero offerto della sostanza a un uomo seduto sulla panchina, che in realtà era un carabiniere in borghese recatosi sul posto in seguito alle innumerevoli segnalazioni arrivate dai cittadini esasperati dalle attività illegali continuate anche in piena ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Luca Sablone Matteo Salvini all'attacco: "Tolleranza zero per venditori di morte e delinquenti". Ma il parroco ribatte e lo accusa: "Irresponsabile, è colpa delle sue politiche" Si riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e don Massimo. Questa volta a far discutere è stato l'arresto di duedel centro di Vicofaro, accusati di aver spacciato in pieno centro a. Nei guai sono finiti due migranti provenienti dal Gambia,in piazza della Resistenza nel corso di un blitz anti droga. Entrambi avrebbero offerto della sostanza a un uomo seduto sulla panchina, che in realtà era un carabiniere in borghese recatosi sul posto in seguito alle innumerevoli segnalazioni arrivate dai cittadini esasperati dalle attività illegali continuate anche in piena ...

