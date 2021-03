Per il Gruppo Chiesi nuova ‘visual identity’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – Chiesi, Gruppo farmaceutico internazionale orientato alla ricerca, presenta oggi la sua nuova ‘visual identity’, ispirata dalle parole ed esperienze dei pazienti. L’annuncio, spiega lo stesso Gruppo Chesi in una nota, “segna un ulteriore passo avanti nel continuo sforzo intrapreso per creare una cultura aziendale realmente empatica nei confronti dei pazienti e allineata con i più alti standard etici e di sostenibilità a cui Chiesi aderisce come Società Benefit e azienda certificata B Corp”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) –farmaceutico internazionale orientato alla ricerca, presenta oggi la sua, ispirata dalle parole ed esperienze dei pazienti. L’annuncio, spiega lo stessoChesi in una nota, “segna un ulteriore passo avanti nel continuo sforzo intrapreso per creare una cultura aziendale realmente empatica nei confronti dei pazienti e allineata con i più alti standard etici e di sostenibilità a cuiaderisce come Società Benefit e azienda certificata B Corp”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

