Party abusivi | la moda degli universitari

Advertising

Falla_Girare : RT @MiTomorrow: L'ennesimo racconto di trasgressione delle norme anti-Covid tra giovani a Milano ? #milano #party #feste #abusivi #zonaros… - MiTomorrow : L'ennesimo racconto di trasgressione delle norme anti-Covid tra giovani a Milano ? #milano #party #feste #abusivi… - AcerboLivio : Movida Milano, ancora feste clandestine, video rap e bar aperti ai clienti: weekend di controlli e multe… -

Ultime Notizie dalla rete : Party abusivi

Il Giorno

Infine, in seguito a una segnalazione, in via Cagliero, 8 amici avevano improvvisato un, ovviamente sono stati tutti sanzionati. ...Ma anche per le feste in casa,vietati dalle norme anti Covid , che stanno prendendo sempre più piede soprattutto tra gli studenti universitari fuorisede.Ieri la storia si è ripetuta. Ennesima festa abusiva tra studenti universitari con musica e drink in un appartamento ai piani alti di un palazzo che si affaccia sulla Darsena, nonostante il coprifuoco ...Ennesima festa abusiva tra studenti universitari con musica e drink in un appartamento ai piani alti di un palazzo che si affaccia ...