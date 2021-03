OPPO Find X3 entra nella Defhouse: i colori della creatività (Di lunedì 22 marzo 2021) Entrare nella Defhouse è un’esperienza unica: colori, luci, energia prima ti colpiscono, poi ti conquistano. La prima casa in Italia a misura di creator è stata aperta lo scorso ottobre a Milano, ha continuato a crescere come fenomeno social e, oggi, si arricchisce di una nuova collaborazione creativa, quella con il brand OPPO, marchio di smartphone tra i più importanti al mondo. La nuova famiglia di telefoni OPPO Find X3 e l’ecosistema di accessori del brand, infatti, accompagneranno e supporteranno i giovani artisti nella creazione dei loro contenuti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 marzo 2021) Entrare nella Defhouse è un’esperienza unica: colori, luci, energia prima ti colpiscono, poi ti conquistano. La prima casa in Italia a misura di creator è stata aperta lo scorso ottobre a Milano, ha continuato a crescere come fenomeno social e, oggi, si arricchisce di una nuova collaborazione creativa, quella con il brand OPPO, marchio di smartphone tra i più importanti al mondo. La nuova famiglia di telefoni OPPO Find X3 e l’ecosistema di accessori del brand, infatti, accompagneranno e supporteranno i giovani artisti nella creazione dei loro contenuti.

