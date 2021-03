Live – Non è la D’Urso, spunta una testimonianza dal passato di Akash Kumar. Barbara D’Urso: “Ci stai di nuovo prendendo in giro?” (Di lunedì 22 marzo 2021) spunta una testimonianza dal passato di Akash Kumar. Un racconto di una concittadina del bel modello dagli occhi di ghiaccio tanto chiacchierato. E chi poteva ospitare queste rivelazioni se non Barbara D’Urso? Dopo l’opinionista Tommaso Zorzi, che ha cercato di fare chiarezza sui molteplici nomi con cui il naufrago si è presentato nelle varie trasmissioni televisive, anche l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi Valerio Scanu ha detto la sua, scagliandosi contro Kumar. A seguire, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Nicolò Ferrari. E, per finire (ma sicuramente non sarà l’ultimo) anche Manfredi Ferlicchia. Ma ieri sera, la conduttrice, ha dato voce a un racconto piuttosto particolare, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 marzo 2021)unadaldi. Un racconto di una concittadina del bel modello dagli occhi di ghiaccio tanto chiacchierato. E chi poteva ospitare queste rivelazioni se non? Dopo l’opinionista Tommaso Zorzi, che ha cercato di fare chiarezza sui molteplici nomi con cui il naufrago si è presentato nelle varie trasmissioni televisive, anche l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi Valerio Scanu ha detto la sua, scagliandosi contro. A seguire, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Nicolò Ferrari. E, per finire (ma sicuramente non sarà l’ultimo) anche Manfredi Ferlicchia. Ma ieri sera, la conduttrice, ha dato voce a un racconto piuttosto particolare, ...

