“Leonardo”, trama e cast: tutte le curiosità sulla serie con Aidan Turner e Matilda De Angelis (Di lunedì 22 marzo 2021) Da domani, 23 Marzo 2021, arriva su Rai 1 la serie evento “Leonardo”, con Aidan Turner nel ruolo del protagonista. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, la serie racconta la storia del noto artista Leonardo Da Vinci. Gli episodi previsti per questa prima stagione sono otto, ognuno di 50 minuti e divisi in quattro puntate. L’obiettivo di questo nuovo lavoro Rai è quello di far conoscere al pubblico da casa la figura di un uomo che è diventato uno dei personaggi più importanti ed emblematici della storia. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sulla serie “Leonardo”: dalla trama al cast. “Leonardo”, la trama della nuova ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Da domani, 23 Marzo 2021, arriva su Rai 1 laevento “”, connel ruolo del protagonista. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, laracconta la storia del noto artistaDa Vinci. Gli episodi previsti per questa prima stagione sono otto, ognuno di 50 minuti e divisi in quattro puntate. L’obiettivo di questo nuovo lavoro Rai è quello di far conoscere al pubblico da casa la figura di un uomo che è diventato uno dei personaggi più importanti ed emblematici della storia. Scopriamo ora insiemele”: dallaal. “”, ladella nuova ...

Advertising

Yellowmellark : Domani inizia Leonardo che va guardato rigorosamente per Aidan Tur- LA TRAMA - lunarprimes : @Muu_kui @mymoonistwisted quello non è un problema se l'hanno detto perché la trama è un thriller e non una biogra… - Irene_Silmarien : Domani arriva su @RaiUno la serie #Leonardo, che racconta, in chiave thriller, la vita dell'arista. La storia è rom… - hooneymoony : @i_ponzo @GiorgioByG La vicenda ruoterà intorno ad un omicidio di cui Leonardo è sospettato...insomma una trama inv… - infoitcultura : LEONARDO, fiction di Rai 1 da martedì 23 marzo. Cast, trama, anticipazioni -