Le previsioni meteo di martedì 23 febbraio

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 22 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, nuvole e schiarite al Centro. Ancora instabile al Sud. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulla regioni centrali e su quelle settentrionali. Ancora instabile al Sud. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che oscilleranno tra i 12 e i 15 gradi. Centro – Nuvole e schiarite sulle regioni centrali Giornata all’insegna della variabilità sulle regioni centrali con possibili addensamenti che interesseranno il versante adriatico. Possibili precipitazioni sull’Abruzzo. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 ...