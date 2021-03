Gli addetti alle consegne di Amazon hanno proclamato uno sciopero (Di lunedì 22 marzo 2021) Un magazzino di Amazon (Foto di Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images)Sui social viene comunicato con l‘hashtag #whitemonday, quasi a fare il verso al noto #blackfriday, con un appello ai consumatori per la solidarietà con i “40mila lavoratori che non si fermano mai”: gli addetti alle consegne di Amazon hanno proclamato in tutta Italia il primo sciopero al mondo di filiera, dai dipendenti dei centri logistici ai conducenti delle ditte appaltatrici di movimentazione merci, fino ai clienti. E nelle ultime ore si è ampliata l’area del consenso all’iniziativa lanciata in modo unitario dalle principali sigle sindacali del settore della logistica e dei trasporti: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Terziario. Proprio la Uiltrasporti ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) Un magazzino di(Foto di Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images)Sui social viene comunicato con l‘hashtag #whitemonday, quasi a fare il verso al noto #blackfriday, con un appello ai consumatori per la solidarietà con i “40mila lavoratori che non si fermano mai”: glidiin tutta Italia il primoal mondo di filiera, dai dipendenti dei centri logistici ai conducenti delle ditte appaltatrici di movimentazione merci, fino ai clienti. E nelle ultime ore si è ampliata l’area del consenso all’iniziativa lanciata in modo unitario dprincipali sigle sindacali del settore della logistica e dei trasporti: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Terziario. Proprio la Uiltrasporti ...

