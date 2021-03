Germania | oggi la decisione di Merkel sul coprifuoco

Advertising

__Martinello : RT @CauseSanti: Oggi #22marzo ricordiamo il #Beato Clemens August Graf von Galen, cardinale e Vescovo di #Münster, praticò eroicamente le v… - CauseSanti : Oggi #22marzo ricordiamo il #Beato Clemens August Graf von Galen, cardinale e Vescovo di #Münster, praticò eroicame… - nicolettagiust1 : RT @tvsvizzera: La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. È quanto emerge dalla bozz… - CMarziane : RT @GavinoSanna1967: Adoro i giornaloni italiani. Dopo aver magnificato per mesi il modello tedesco di gestione Covid e la Merkel grande le… - News24Italy : #Covid Germania, oggi 7.709 nuovi contagi e 50 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Germania oggi

Adnkronos

Si va verso un lockdown duro, senza fissare scadenze temporali. Intanto lo scandalo delle mascherine travolge Cdu e Csu: coinvolto anche il ministro ...Il 4 aprile in, all'Opera di Mainz, debutta come regista dell' Adriana Lecouvreur . Si ... Gli allestimenti, con la tv e lo streaming, sono sempre più cinematografici nella qualità dell'...L'Europeo Under 21 metterà in vetrina tutto il meglio che il calcio del Vecchio Continente ha da offrire a livello giovanile: ecco 10 talenti da seguire ...La mobilitazione interessa 40mila addetti. Le associazioni di tutela: “Il ritardo causerà danni a tutta la collettività” ...