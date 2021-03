Federico Fashion Style, polemica sul viaggio (e la cena) in Sardegna: «Ho fatto quello che si poteva fare» (Di martedì 23 marzo 2021) Luxuria, ospite di Live Non è la D’Urso nella puntata del 21 marzo, ha ingaggiato con Federico Fashion Style un acceso diverbio: al centro della polemica il viaggio per lavoro del famoso hair stylist in Sardegna (zona bianca) e poi la cena al ristorante. Vladi ha attaccato: “Non è che fanno una regione bianca per fare in modo che una persona che non può cenare alle otto di sera, nel Lazio si fa il tampone e va a cenare in Sardegna. fare queste cose significa prendere in giro chi non può avere questo privilegio”. Federico Lauri si è giustificato: “Sono andato a cena con altre persone ma i ristoranti erano pieni, che ho fatto di male?” ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021) Luxuria, ospite di Live Non è la D’Urso nella puntata del 21 marzo, ha ingaggiato conun acceso diverbio: al centro dellailper lavoro del famoso hair stylist in(zona bianca) e poi laal ristorante. Vladi ha attaccato: “Non è che fanno una regione bianca perin modo che una persona che non puòre alle otto di sera, nel Lazio si fa il tampone e va are inqueste cose significa prendere in giro chi non può avere questo privilegio”.Lauri si è giustificato: “Sono andato acon altre persone ma i ristoranti erano pieni, che hodi male?” ...

