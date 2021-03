Federfarma Bergamo: “Nessuna improvvisazione, da noi vaccini in piena sicurezza” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Decreto Legge Sostegni approvato la scorsa settimana ha stabilito che il vaccino si potrà ricevere anche nelle farmacie, in via sperimentale, previa formazione specifica del personale. Un impegno che i farmacisti bergamaschi sembrano già pronti ad assumersi e che, secondo Federfarma Bergamo, troverà una risposta “rilevante delle farmacie bergamasche, come già sta avvenendo con l’esecuzione dei tamponi rapidi in circa 150 farmacie in tutta la provincia”. In una nota diffusa nel pomeriggio di lunedì 22 marzo il presidente dell’associazione Giovanni Petrosillo ha voluto chiarire alcuni aspetti del via libera arrivato tramite decreto, “anche con il fine di rassicurare i cittadini che si recheranno in farmacia per l’inoculazione del vaccino SARS-CoV-2”. “Constatata la necessità nell’attuale periodo pandemico di vaccinare il maggior numero di pazienti – ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Decreto Legge Sostegni approvato la scorsa settimana ha stabilito che il vaccino si potrà ricevere anche nelle farmacie, in via sperimentale, previa formazione specifica del personale. Un impegno che i farmacisti bergamaschi sembrano già pronti ad assumersi e che, secondo, troverà una risposta “rilevante delle farmacie bergamasche, come già sta avvenendo con l’esecuzione dei tamponi rapidi in circa 150 farmacie in tutta la provincia”. In una nota diffusa nel pomeriggio di lunedì 22 marzo il presidente dell’associazione Giovanni Petrosillo ha voluto chiarire alcuni aspetti del via libera arrivato tramite decreto, “anche con il fine di rassicurare i cittadini che si recheranno in farmacia per l’inoculazione del vaccino SARS-CoV-2”. “Constatata la necessità nell’attuale periodo pandemico di vaccinare il maggior numero di pazienti – ...

