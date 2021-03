Fabrizio Corona, l’annuncio è arrivato in diretta Tv (Di lunedì 22 marzo 2021) "Sono pronto a morire per i miei diritti. Nulla era premeditato". È solo una parte della lettera di Fabrizio Corona letta questa sera al programma tv "Non è l'arena" condotto da Massimo Giletti. L'ex paparazzo scrive dal reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato dopo che si è ferito a un braccio appena saputo della revoca dei domiciliari decisa dal Tribunale di Sorveglianza e dopo aver postato un video in cui si rivolgeva ai magistrati con parole pesanti, tanto che il procuratore generale ha fatto scattare una querela. Una volta ricoverato poi Corona ha iniziato lo sciopero della fame. "Massimo devi sapere (si rivolge al conduttore Corona) quando mi sono tagliato il braccio non ho provato dolore, neanche quando ho rotto il vetro dell'ambulanza. Le braccia insanguinate, non avevo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 marzo 2021) "Sono pronto a morire per i miei diritti. Nulla era premeditato". È solo una parte della lettera diletta questa sera al programma tv "Non è l'arena" condotto da Massimo Giletti. L'ex paparazzo scrive dal reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato dopo che si è ferito a un braccio appena saputo della revoca dei domiciliari decisa dal Tribunale di Sorveglianza e dopo aver postato un video in cui si rivolgeva ai magistrati con parole pesanti, tanto che il procuratore generale ha fatto scattare una querela. Una volta ricoverato poiha iniziato lo sciopero della fame. "Massimo devi sapere (si rivolge al conduttore) quando mi sono tagliato il braccio non ho provato dolore, neanche quando ho rotto il vetro dell'ambulanza. Le braccia insanguinate, non avevo ...

