Fabrizio Corona in carcere è dimagrito e sta peggiorando, la madre: "Se lo mettono in carcere, muore" (Di lunedì 22 marzo 2021) Fabrizio Corona sta male, emotivamente e fisicamente: non mangia, è dimagrito e ci sono seri dubbi sulla sua ripresa fisica e psicologica. A parlare delle condizioni fisiche preoccupanti dell'ex Re dei paparazzi è la madre, Gabriella Privitera. La donna ha infatti fatto visita in carcere al figlio e ne è uscita sconvolta, ed estremamente preoccupata per ciò che ha visto. Fabrizio Corona peggiora: non mangia e non vuole niente Gabriella Privitera aveva già parlato del fatto che le condizioni fisiche e psicologiche di Fabrizio Corona non potessero essere conciliate con la dimensione carceraria, che le avrebbe aggravate inesorabilmente. Ora che ha potuto far visita al figlio, Privitera dice di essere ancora più ...

