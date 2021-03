Draghi tra europeismo e pragmatismo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il 25 e il 26 prossimi si riunisce il Consiglio europeo dei capi di Stato o di Governo che con la Commissione europea detiene il potere decisionale della Ue. Nei giorni scorsi sembra tuttavia che le valutazioni e le decisioni di Governi nazionali dei tre più grandi Paesi Europei (Germania, Francia e Italia) scavalchino (e in parte critichino) la Commissione. In questa direzione andrebbe la decisione della Germania, alla quale si sono poi associate Francia e Italia, di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca in attesa di una verifica sulla non pericolosità da parte di Ema. Anche la successiva dichiarazione della cancelliera Merkel che la Germania potrebbe usare il vaccino russo Sputnik è stata valutata come un distacco dal metodo comunitario. Così come è stata valutata la recente conferenza stampa del presidentenella quale ha prefigurato un possibile uso di ...