Dal 2023 i colossi del web saranno obbligati a dichiarare i loro ricavi nei paesi europei. Consiglio Ue: “Pagheranno giusta dose di tasse” (Di lunedì 22 marzo 2021) Passo avanti nel cammino verso un’equa tassazione dei colossi web. Il Consiglio dell’Unione europea che riunisce i capi di stato dei paesi membri ed è quindi l’istituzione europea con i maggiori poteri decisionali, ha adottato nuove regole per rafforzare la cooperazione amministrativa e fiscale in relazione ai guadagni delle piattaforme digitali. In particolare gruppi come Amazon, Google o Facebook saranno obbligati a dichiarare quanto ricavano nei singoli paesi, cosa che al momento non avviene. Una pratica molto diffusa tra i colossi web è quella di trasferire gli utili nelle filiali domiciliate in paesi con tassazione nulla o irrisoria. Il meccanismo è piuttosto semplice, si utilizzano operazioni infragruppo, cioè tra società che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Passo avanti nel cammino verso un’equa tassazione deiweb. Ildell’Unione europea che riunisce i capi di stato deimembri ed è quindi l’istituzione europea con i maggiori poteri decisionali, ha adottato nuove regole per rafforzare la cooperazione amministrativa e fiscale in relazione ai guadagni delle piattaforme digitali. In particolare gruppi come Amazon, Google o Facebookquanto ricavano nei singoli, cosa che al momento non avviene. Una pratica molto diffusa tra iweb è quella di trasferire gli utili nelle filiali domiciliate incon tassazione nulla o irrisoria. Il meccanismo è piuttosto semplice, si utilizzano operazioni infragruppo, cioè tra società che ...

