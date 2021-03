Dacia Maraini: 'Bene Letta che ha scelto due donne come capigruppo, ma che siano valide e preparate' (Di lunedì 22 marzo 2021) La scrittrice Dacia Maraini ha commentato con favore la decisione del segretario del Pd Enrico Letta di annunciare due donne come nuovi capogruppo di Camera e Senato: "Una scelta giusta, che condivido,... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) La scrittriceha commentato con favore la decisione del segretario del Pd Enricodi annunciare duenuovi capogruppo di Camera e Senato: "Una scelta giusta, che condivido,...

Advertising

Radio1Rai : #WorldWaterDay “L’acqua non può essere privatizzata e non può andare in borsa. L’acqua è di tutti. Bisognerebbe par… - framontesanto84 : @EnricoLetta Dacia Maraini concittadina di Bagheria ?? - Abruzzo_Eventi : Dacia Maraini ha incontrato gli studenti dell’Istituto Zoli di Atri - NotizieAbruzzo : Dacia Maraini ha incontrato gli studenti dell’Istituto Zoli di Atri - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #WorldWaterDay “L’acqua non può essere privatizzata e non può andare in borsa. L’acqua è di tutti. Bisognerebbe parlare dell… -