Covid, raffica di multe nel weekend: 5.952 persone sanzionate (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. – raffica di multe nel weekend, un vero e proprio record nuovo di zecca per il fine settimana con mezza Italia in “area rossa” causa Covid. Covid, le multe tra venerdì e domenica Secondo i dati del Viminale, tra venerdì e domenica le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid hanno sanzionato amministrativamente 5.952 persone: 1.364 venerdì, più 2.309 sabato e 2.279 ieri, su un totale di 292.464 controllate. Ben 120 locali chiusi Le persone denunciate per le violazioni delle norme anti Covid sono 103: a questi individui viene contestato di aver violato gli obblighi di quarantena. Nel finesettimana precedente, invece (quello del 12 – 14 marzo) le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. –dinel, un vero e proprio record nuovo di zecca per il fine settimana con mezza Italia in “area rossa” causa, letra venerdì e domenica Secondo i dati del Viminale, tra venerdì e domenica le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure antihanno sanzionato amministrativamente 5.952: 1.364 venerdì, più 2.309 sabato e 2.279 ieri, su un totale di 292.464 controllate. Ben 120 locali chiusi Ledenunciate per le violazioni delle norme antisono 103: a questi individui viene contestato di aver violato gli obblighi di quarantena. Nel finesettimana precedente, invece (quello del 12 – 14 marzo) le ...

