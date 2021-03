Come copiare lo stile primaverile di Valentina Ferragni: gli accessori fanno la differenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo Chiara, ma anche Valentina Ferragni detta le regole della moda. Ecco Come copiare lo stile primaverile dell’influencer attraverso alcuni accessori che fanno la differenza. Chi l’ha detto che solo la famosa Chiara Ferragni detti le regole della moda? Anche Valentina Ferragni, la minore delle tre sorelle, in fatto di outfit non scherza. E L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo Chiara, ma anchedetta le regole della moda. Eccolodell’influencer attraverso alcunichela. Chi l’ha detto che solo la famosa Chiaradetti le regole della moda? Anche, la minore delle tre sorelle, in fatto di outfit non scherza. E L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lifegoesmimi : RT @swanvrose: mi fa ridere come un account che mi ha bloccata e che io ho bloccato su due account diversi continua a copiare senza sosta i… - biebsviewsz : @flvckeress - studiare proprio come loro, mi è passata completamente la voglia e senza uno stimolo e senza un metod… - giorgializza : RT @plazaebbasta: ma come fate a preferire la dad? cioè raga vi state perdendo gli anni più belli della vostra vita ok che potete copiare m… - cesarione52 : E come tutti quelli che andavano male a scuola, non sanno neanche copiare... #nuovaCasta5S - armyblinkloveu : RT @swanvrose: mi fa ridere come un account che mi ha bloccata e che io ho bloccato su due account diversi continua a copiare senza sosta i… -