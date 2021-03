Caduta di Dovizioso in motocross: a rischio i test con Aprilia? (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex alfiere del team Ducati, Andrea Dovizioso, è rimasto vittima di una Caduta durante una gara in motocross. L’emiliano si è infortunato durante un’evento del campionato regionale in Lombardia e precisamente presso la pista sterrata di Chieve. Si attende il comunicato ufficiale sulle sue condizioni. A rischio i test programmati per il 13 e 14 Aprile a Jerez con l’Aprilia. La Caduta di Dovizioso Ad una settimana di distanza dall’annuncio da parte della casa di Noale che invitava l’ex alfiere Ducati Dovizioso a testare la RS-GP, arriva una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Andrea è rimasto vittima di una Caduta durante una gara regionale di motocross; nulla di grave ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex alfiere del team Ducati, Andrea, è rimasto vittima di unadurante una gara in. L’emiliano si è infortunato durante un’evento del campionato regionale in Lombardia e precisamente presso la pista sterrata di Chieve. Si attende il comunicato ufficiale sulle sue condizioni. Aprogrammati per il 13 e 14 Aprile a Jerez con l’. LadiAd una settimana di distanza dall’annuncio da parte della casa di Noale che invitava l’ex alfiere Ducatiare la RS-GP, arriva una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Andrea è rimasto vittima di unadurante una gara regionale di; nulla di grave ...

