“Basta!”. Amici 20, polemiche infinite dopo il primo serale. Arisa e Lorella Cuccarini sul piede di guerra (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ultima puntata di Amici ha regalato tante emozioni e… qualche scintilla. Da sempre le diverse interpretazioni, da parte di giudici e insegnanti, delle performance e degli stili adottati dagli allievi rappresenta uno dei punti di forze del programma. Opinioni diverse, spesso opposte, arricchiscono i punti di vista e consentono ai giovani talenti di crescere e assumere padronanza dei propri mezzi. Talvolta, però, capita che le distanze tra le considerazioni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi siano così lontane tra loro che ci scappa la discussione. Esattamente quello che è capitato nel pomeriggio di sabato 20 marzo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Parliamo della sfida che quest’ultima ha proposto a Rosa, ovvero una prova di can can, scelta per mettere in difficoltà la ballerina. Le cose, però, non sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ultima puntata diha regalato tante emozioni e… qualche scintilla. Da sempre le diverse interpretazioni, da parte di giudici e insegnanti, delle performance e degli stili adottati dagli allievi rappresenta uno dei punti di forze del programma. Opinioni diverse, spesso opposte, arricchiscono i punti di vista e consentono ai giovani talenti di crescere e assumere padronanza dei propri mezzi. Talvolta, però, capita che le distanze tra le considerazioni dei protagonisti del programma di Maria De Filippi siano così lontane tra loro che ci scappa la discussione. Esattamente quello che è capitato nel pomeriggio di sabato 20 marzo trae Alessandra Celentano. Parliamo della sfida che quest’ultima ha proposto a Rosa, ovvero una prova di can can, scelta per mettere in difficoltà la ballerina. Le cose, però, non sono ...

Advertising

ivadardha : #amici20 io non ho mai studiato quello, io non ho mai studiato questo, sono brava nel mio, lei è brava nel suo, BAS… - cleghio : RT @PaoloBorg: Mi vorrei iscrivere a una lista 'verbale' per il vaccino di riserva Mi dicono che basta mandare un audio Whatsapp di consens… - taephelia : adesso che so che Taehyung sta bene e sta passando il tempo con i suoi amici e la sua famiglia non piagnucolerò più… - GiardinoPietro : @Barbaga3Gaetano Buona Serata a voi tutti.Mi sembra di essere vicino con l'immaginazione, basta iniziare il messagg… - ritafrediani : @megasabgio @ninabecks1 @alby61 A lui basta la ribalta, anche per poco. Poi ha i suoi amici sauditi... -

Ultime Notizie dalla rete : Basta Amici Il mistero degli occhi di Akash Kumar, ereditati dalla madre o ritoccati col brightocular? Si tratta di scatti più recenti, immagini in cui la luce non è perfetta ma basta solo uno sfondo ... Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui ". Occhi ritoccati ...

Flashmob per Ornella a Napoli, in piazza mamme e associazioni: 'Mai più violenza sulle donne' Basta con la violenza, ma partendo anzitutto da pregiudizi e visioni ancestrali della figura ... presidente Associazione Amici di piazza Giambattista Vico - in quanto la violenza ha determinato ancora ...

"Amici 20", la prova non basta a Martina: maglia ancora sospesa TGCOM ‘Amici’, che fina ha fatto Eleonora Crupi? Era una delle protagoniste del talent PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Nancy Brilli contro Amici 20, è polemica: “Mi arriva questa foto...” Nel 2011 riesce a vincere Area Sanremo con il brano Bastava. Sempre nello stesso anno riesce ad ...

Dall’account facebook di Selvaggia Lucarelli Dall’account facebook di Selvaggia Lucarelli andrea scanzi e selvaggia lucarelli mandano un bacio a barbara d urso che li aveva querelati Per me Scanzi si può vaccinare, può andare da Chenot, può entr ...

Si tratta di scatti più recenti, immagini in cui la luce non è perfetta masolo uno sfondo ... Abbiamo tantissimi testimoni,e conoscenti che sono cresciuti con lui ". Occhi ritoccati ...con la violenza, ma partendo anzitutto da pregiudizi e visioni ancestrali della figura ... presidente Associazionedi piazza Giambattista Vico - in quanto la violenza ha determinato ancora ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Nancy Brilli contro Amici 20, è polemica: “Mi arriva questa foto...” Nel 2011 riesce a vincere Area Sanremo con il brano Bastava. Sempre nello stesso anno riesce ad ...Dall’account facebook di Selvaggia Lucarelli andrea scanzi e selvaggia lucarelli mandano un bacio a barbara d urso che li aveva querelati Per me Scanzi si può vaccinare, può andare da Chenot, può entr ...