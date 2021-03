Baglio | Liceo Nomentano | convocata commissione su liste d’attesa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Dopo aver ricevuto sollecitazioni dai genitori e consiglieri sulle criticita’ delad accogliere tutte le richieste di iscrizione (160 in lista), ho prontamente convocato una primascuola in Citta Metropolitana.” “Grazie al lavoro fatto con la collaborazione dell’assessora Pratelli del III Municipio, la scorsa settimana ho effettuato un sopralluogo presso una scuola dell’infanzia in via Caprioli ancora non utilizzata.” “Ho poi scritto agli uffici della Citta’ Metropolitana per conoscere i tempi di presa in gestione da parte del Comune dell’immobile e i costi per l’adeguamento della scuola a, e contattato i dipartimenti di Roma Capitale per capire la tempistica della presa in consegna della struttura.” “Oggi si e’ svolta la terza ...