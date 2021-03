Allegri torna in pista | ecco tutte le società pronte a fargli ponti d' oro

(Di lunedì 22 marzo 2021) L'incredibile coincidenza. Nel giorno in cui la Juve di Pirlo cade in casa con il Benevento e la Roma di Fonseca crolla all'Olimpico con il Napoli, Maxa parlare in pubblico. La vetrina ...

ZZiliani : Ricordate quando, molto a sorpresa, #Agnelli e la #Juventus presentarono in pompa magna #Pirlo allenatore dell'Unde… - Gazzetta_it : #Juve e #Roma scivolano, #Allegri torna a parlare: il futuro è appena cominciato. Ecco i club che lo corteggiano…

L'incredibile coincidenza. Nel giorno in cui la Juve di Pirlo cade in casa con il Benevento e la Roma di Fonseca crolla all'Olimpico con il Napoli, Maxa parlare in pubblico. La vetrina di Sky gli permette di esprimersi in un ambiente familiare. Anche per questo diluisce concetti, attenua le prospettive. Ma alcune chiavi di lettura ...Dopo il fallimento della Juve in Champions, mentre tutti guardano a Guardiola , Klopp , Zidane , Tuchel , Maxin tv e predica la marcatura a uomo". Paolo Ziliani , invece, se l'è ...Due ore di grandissima tv sportiva, tra aneddoti e spunti. Allegri ha distribuito profondità parlando di leggerezza ..."Giugno sta arrivando, voglio tornare". Massimiliano Allegri conferma il suo imminente rientro nel giorno del crollo Juve, ospite di Sky Calcio Club, in ...