Allegri: “A giugno torno. Alla Juventus? Impossibile dirlo. Ma c’è Pirlo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus, è stato ospite ieri sera di 'Sky Calcio Club': le sue dichiarazioni più importanti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano, ex allenatore di Milan e, è stato ospite ieri sera di 'Sky Calcio Club': le sue dichiarazioni più importanti

Advertising

DiMarzio : LIVE | #Allegri: 'Futuro? Voglio rientrare a giugno perché mi diverto e ho grande passione' - Gazzetta_it : #Allegri: “Dove vado? Non lo so, ma a giugno rientro. Alla #Juve? Ma no, c’è #Pirlo che sta facendo bene” - SkySport : Allegri a Sky Calcio Club: 'A giugno voglio tornare, dissi no al Real Madrid per la Juve' ? ALLEGRI AL CLUB: TUTTI… - Fprime86 : RT @SkySport: Allegri a Sky Calcio Club: 'A giugno voglio tornare, dissi no al Real Madrid per la Juve' ? ALLEGRI AL CLUB: TUTTI I VIDEO SU… - zazoomblog : Allegri si sbilancia sul futuro: “torno a giugno” su Juventus Napoli e Roma risponde così - #Allegri #sbilancia… -