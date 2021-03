Aggredisce agenti intervenuti dopo lite | 35enne arrestato

Advertising

infoitinterno : Napoli, in giro senza mascherina: aggredisce agenti della polizia municipale - infoitinterno : Covid Napoli, è senza mascherina e aggredisce agenti della Municipale - sono_paola : Quello che invitato a indossare la #mascherina aggredisce le forze dell’ordine. - cronacacampania : Napoli, si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce gli agenti: arrestato - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: Covid Napoli, è senza mascherina e aggredisce agenti della Municipale -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce agenti

PESCARA.i genitori per mille euro e manda in frantumi mobili e suppellettili. La somma, in base ... Glilo hanno rintracciato in pochissimo tempo e, in considerazione dei diversi ...Il passeggero responsabile della sosta forzata quando capisce che sta per arrivare la polizial'autista del mezzo Gtt e lo spintona più volte. Lo fermano glidel commissariato San ...Agenti della U.O. San Lorenzo in servizio per i controlli sul rispetto della normativa Covid-19 sono stati aggrediti da un soggetto sprovvisto di ...Stava gettando l’immondizia quando improvvisamente è stato aggredito da due persone, una delle quali dopo averlo colpito gli ha portato via il portafogli. E’ successo a Roma, in via Muzio Oddi, intorn ...