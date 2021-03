Treviso, infermiera positiva dopo seconda dose del vaccino Pfizer. “Caso rarissimo” (Di domenica 21 marzo 2021) Un’infermiera positiva al Covid dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. “Caso rarissimo”, assicurano dall’Azienda sanitaria (Getty Images)Un’infermiera in servizio presso l’ospedale di Treviso è risultata positiva al Covid nonostante le sia già stata iniettata la seconda dose del vaccino della Pfizer/BioNTech. La donna, contagiata, a quanto risulta, dal figlio, è asintomatica ed è in quarantena. Il suo è il primo Caso di infezione dopo l’immunizzazione, un evento comunque non improbabile, perciò l’Azienda sanitaria competente per territorio vuole approfondirlo per capire se, ... Leggi su formatonews (Di domenica 21 marzo 2021) Un’al Covidladel. “”, assicurano dall’Azienda sanitaria (Getty Images)Un’in servizio presso l’ospedale diè risultataal Covid nonostante le sia già stata iniettata ladeldella/BioNTech. La donna, contagiata, a quanto risulta, dal figlio, è asintomatica ed è in quarantena. Il suo è il primodi infezionel’immunizzazione, un evento comunque non improbabile, perciò l’Azienda sanitaria competente per territorio vuole approfondirlo per capire se, ...

