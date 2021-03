Trentalange: «Il VAR è una grandissima scoperta di valore universale» (Di domenica 21 marzo 2021) Il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange esprime il suo parere sull’uso del VAR in Italia. «Siamo in linea» Il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, nel corso della trasmissione Dribbling, ha espresso il suo parere per quanto riguarda l’uso del Var in Italia. In Serie A si ricorre maggiormente alla tecnologia rispetto all’estero? Ecco le sue parole. IN LINEA – «È un po’ un luogo comune, almeno quest’anno. Forse l’anno scorso qualcosa di diverso c’è stato, oggi siamo più in asse con un sistema come quello della UEFA e della FIFA, anche se la UEFA è il nostro riferimento diretto perché le nostre squadre giocano questi tornei. È importante andare a regime per non fare danni. Attualmente siamo in linea, forse in Inghilterra c’è qualche differenza». NON SI TORNA INDIETRO – «Il VAR è stata una grandissima scoperta, non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Il Presidente dell’AIA Alfredoesprime il suo parere sull’uso del VAR in Italia. «Siamo in linea» Il Presidente dell’AIA Alfredo, nel corso della trasmissione Dribbling, ha espresso il suo parere per quanto riguarda l’uso del Var in Italia. In Serie A si ricorre maggiormente alla tecnologia rispetto all’estero? Ecco le sue parole. IN LINEA – «È un po’ un luogo comune, almeno quest’anno. Forse l’anno scorso qualcosa di diverso c’è stato, oggi siamo più in asse con un sistema come quello della UEFA e della FIFA, anche se la UEFA è il nostro riferimento diretto perché le nostre squadre giocano questi tornei. È importante andare a regime per non fare danni. Attualmente siamo in linea, forse in Inghilterra c’è qualche differenza». NON SI TORNA INDIETRO – «Il VAR è stata una, non ...

