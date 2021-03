TikTok ha ammesso di non essersi mosso abbastanza rapidamente in Myanmar

(Di domenica 21 marzo 2021) Le proteste insono cominciate il giorno del colpo di stato, 1° febbraio 2021, e continuano ad andare avanti. Stando ai numeri che riporta Reuters sono più di 200 le persone uccise nel paese dall’inizio delle proteste e tutti ti social network sono stati usati e sono ancora sfruttati per influenzare gli scenari: tra disinformazione, fake news e diffusione di contenuti violenti, ogni social è stato sfruttato in qualche modo dai militari e dagli oppressori anche solo per fare sfoggio di forza e violenza. Quest’ultimo caso riguardaMyanamar, che haditardi per censurare una serie di account che diffondevano video violenti e contribuivano alla disinformazione. LEGGI ANCHE >>> Facebook ha preso posizione sul colpo di stato ine ha ...

Ultime Notizie dalla rete : TikTok ammesso

Giornalettismo.com

