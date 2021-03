Speranza: "Ottimista per l'estate". Locatelli tranquillizza su Astrazeneca: "Vaccino sicuro" (Di domenica 21 marzo 2021) «Per l’estate sono Ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 marzo 2021) «Per l’sono, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane....

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza rivela il suo ottimismo sulla soluzione della crisi pandemica: 'Gia' in p… - rtl1025 : ?? 'Per l'estate sono ottimista, ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo per… - Italpress : Covid, Speranza “Ottimista per l’estate, la soluzione è il vaccino” - Corriere : Speranza: «Ottimista per l’estate, ma coi vaccini dobbiamo correre» - Italia_Notizie : Speranza: «Ottimista per la prossima estate» Gimbe, segnali che l’epidemia rallenta -