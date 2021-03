Renzi perde pezzi | il senatore Eugenio Comincini torna nel Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 marzo 2021) Ildi Italia viva passa al Pd. L’annuncio oggi su Facebook. “Ho chiesto di poterre nel Pd. Un anno e mezzo fa aderii ad Italia Viva”, scrive il parlamentare, “fu una scelta sofferta” per “costruire, fuori dal Pd, “una casa dei riformisti”. “Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione”. Secondoi campi politici, “continuano ad essere due: il centrosinistra, imperniato sul Pd, e il centrodestra, imperniato sulla Lega. Non c’è una terza via: io non vedo le condizioni perché possa nascere un soggetto centrista liberaldemocratico”.