Pressioni sull'Ats Milano, l'Inter teme che si lascino partire i nazionali per scelta politica (Di domenica 21 marzo 2021) l'Inter attende il nuovo pronunciamento dell'Ats Milano circa la possibilità che i suoi nazionali rispondano o meno alle convocazioni dei rispettivi ct. Ma di fronte all'ipotesi di un ammorbidimento da parte dell'autorità sanitaria, il club nerazzurro è indignato, scrive la Gazzetta dello Sport. "L'intreccio, in casi come questi, tra motivi sanitari e decisioni politiche è molto stretto. E qui si spiega l'indignazione dell'Inter tutta e di conseguenza anche del suo allenatore, a fronte dell'ipotesi. La domanda che si fanno i nerazzurri è la seguente: possono le ragioni politiche prevalere su quelle sanitarie? La rottura dell'isolamento stabilito di 14 giorni, di fatto, autorizzerebbe i pensieri negativi. Anche perché le Pressioni dirette e indirette che le varie nazionali stanno ...

