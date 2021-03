Prc: Acerbo, 'ricordiamo Tina Costa continuando suo impegno' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il 20 marzo di due anni fa, ci lasciava la nostra indimenticabile compagna Tina Costa, partigiana, comunista, internazionalista. La ricordiamo come militante instancabile e per la fede incrollabile nei valori che avevano animato l'antifascismo e la Resistenza, il suo lungo impegno nel Partito comunista italiano. Tina nel 1991 fu tra quelle comuniste e comunisti che si opposero allo scioglimento del Pci e fecero la scelta di dare vita al Partito della Rifondazione comunista". Lo ricorda il segretario Maurizio Acerbo. "E' stata per tutti noi -aggiunge- un esempio di umiltà e coerenza, di entusiasmo e dedizione. Per Tina la Resistenza non era storia passata ma viveva nelle lotte di ogni giorno per la pace, la libertà, la democrazia, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il 20 marzo di due anni fa, ci lasciava la nostra indimenticabile compagna, partigiana, comunista, internazionalista. Lacome militante instancabile e per la fede incrollabile nei valori che avevano animato l'antifascismo e la Resistenza, il suo lungonel Partito comunista italiano.nel 1991 fu tra quelle comuniste e comunisti che si opposero allo scioglimento del Pci e fecero la scelta di dare vita al Partito della Rifondazione comunista". Lo ricorda il segretario Maurizio. "E' stata per tutti noi -aggiunge- un esempio di umiltà e coerenza, di entusiasmo e dedizione. Perla Resistenza non era storia passata ma viveva nelle lotte di ogni giorno per la pace, la libertà, la democrazia, la ...

Advertising

TV7Benevento : Prc: Acerbo, 'ricordiamo Tina Costa continuando suo impegno'... - ultimora_pol : #Italia Maurizio Acerbo (#PRC|LEFT): 'Dopo l'incidente che è costato la vita a tre lavoratori la Procura di V… - redazionehgnews : Taglio pini in via Pepe a Pescara: Acerbo (PRC) “davvero indispensabile?” via @redazione@hgnews.it -