Perde sangue dal naso e lo portano in ospedale. Il bambino muore, inspiegabilmente (Di domenica 21 marzo 2021) A Reggio Emilia si è spento un bambino di appena tre anni. Era in ospedale per una banale emorragia al naso ma tutto si è complicato inaspettatamente. Ancora una vittima giovanissima per un male inspiegabile, un bambino di appena tre anni che è stato ricoverato in ospedale d’urgenza per un quadro clinico che inizialmente sembrava L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 marzo 2021) A Reggio Emilia si è spento undi appena tre anni. Era inper una banale emorragia alma tutto si è complicato inaspettatamente. Ancora una vittima giovanissima per un male inspiegabile, undi appena tre anni che è stato ricoverato ind’urgenza per un quadro clinico che inizialmente sembrava L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Guaglia6 : @cicintrip Diciamo che Dalot perde sangue non per colpa sua ?? - diegoval68 : @Anna_1897 Anna, ricordiamoci sempre una cosa: è vero, la tua rabbia è tanta, credo (anche maggiore di quella che h… - ClaudioCrosara : @Michele11480422 @sofertweets @EnricoLetta lo ius sanguinis è un principio che vale per tutte le culture del mondo.… - Davide55273741 : @juventusfc @officialpes Vergognatevi, a partire dalla dirigenza fino ai giocatori che ridono in panchina (Chiellin… - literalbepi : @profilocomodo ok che l'altro che ha detto di sperimentare in africa dovrebbe vomitare sangue stanotte nel sonno, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde sangue Grave incidente sulla statale: tragico bilancio Un'altra scia di sangue copre l'asfalto delle strade italiane. Oggi, domenica 21 marzo , si conta l'... Leggi anche > Uomo perde la vita nel suo terreno: tragico incidente Foggia, tragico incidente ...

DIRETTA/ Foggia Viterbese (risultato 1 - 1) streaming tv: Baschirotto pareggia i conti A inizio ripresa il tecnico Marchionni fa incetta di brutte notizie: prima perde per infortunio ... Dagli undici metri Rocca mantiene il sangue freddo e vince il duello personale con Daga che si ...

Barcellona, Koeman shock: perde sangue dal naso in conferenza stampa Corriere dello Sport.it Rivolte e terrorismo antilockdown Mi domando come mai non ci siano ancora state rivolte violente contro i lockdown. Non voglio sindacare se funzionino o meno se il Covid-19 sia più simile alla peste o all'influenza stagionale sei i va ...

Con unghie e denti e una perla di DJ Old Wild West olè L’Apu gioca, regala, quasi perde la partita a Orzinuovi ma poi la porta a casa Decide l’asso Johnson con un canestro di rara bellezza a 3 secondi dalla fine ...

Un'altra scia dicopre l'asfalto delle strade italiane. Oggi, domenica 21 marzo , si conta l'... Leggi anche > Uomola vita nel suo terreno: tragico incidente Foggia, tragico incidente ...A inizio ripresa il tecnico Marchionni fa incetta di brutte notizie: primaper infortunio ... Dagli undici metri Rocca mantiene ilfreddo e vince il duello personale con Daga che si ...Mi domando come mai non ci siano ancora state rivolte violente contro i lockdown. Non voglio sindacare se funzionino o meno se il Covid-19 sia più simile alla peste o all'influenza stagionale sei i va ...L’Apu gioca, regala, quasi perde la partita a Orzinuovi ma poi la porta a casa Decide l’asso Johnson con un canestro di rara bellezza a 3 secondi dalla fine ...