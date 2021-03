“Non lasciare la cucina in disordine”. E il figlio risponde con una pugnalata all’addome del padre (Di lunedì 22 marzo 2021) 28enne uccide il padre colpendolo con una coltellata all’addome al culmine di una lite in casa a Venturina, in provincia di Livorno, (Getty Images)Una lite per la cucina in disordine. E all’improvviso il figlio Francesco avrebbe perso il controllo assestando al padre due coltellate all’addome, che si sono rivelate fatali. È morto così sabato mattina, per una banale lite domestica Stefano Biagi, 64 anni ingegnere all’acciaieria Magona di Piombino, nel suo appartamento, nel centro di Venturina. A dare l’allarme, la moglie della vittima, insospettita da un rumore sordo, che era risuonato all’improvviso nell’abitazione. Si è spinta nel soggiorno, su cui è affacciata la cucina ed ha visto il marito, ferito a morte, riverso sul pavimento e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021) 28enne uccide ilcolpendolo con una coltellataal culmine di una lite in casa a Venturina, in provincia di Livorno, (Getty Images)Una lite per lain. E all’improvviso ilFrancesco avrebbe perso il controllo assestando aldue coltellate, che si sono rivelate fatali. È morto così sabato mattina, per una banale lite domestica Stefano Biagi, 64 anni ingegnere all’acciaieria Magona di Piombino, nel suo appartamento, nel centro di Venturina. A dare l’allarme, la moglie della vittima, insospettita da un rumore sordo, che era risuonato all’improvviso nell’abitazione. Si è spinta nel soggiorno, su cui è affacciata laed ha visto il marito, ferito a morte, riverso sul pavimento e ...

