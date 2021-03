Napoli, per la panchina spunta il nome di Simone Inzaghi (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Rino Gattuso sta lottando per ottenere un posto in Champions League per la prossima stagione ma con tuta probabilità non ci sarà lui alla guida. L’ultimo nome sul taccuino di Aurelio de Laurentiis è quello di Simone Inzaghi della Lazio. Simone Inzaghi ha trascorso tutta la sua carriera da allenatore nel mondo biancoceleste partendo dalle giovanili per poi sostituire Stefano Pioli come traghettatore. La vicenda relativa al Loco Bielsa gli è poi valsa la conferma dopo tante titubanze di Lotito. Negli anni però Inzaghi è riuscito a portare in alto e a vincere alcuni trofei con il suo club. Molto bravo nella valorizzazione dei giovani come Milinkovic e Luis Alberto. Profilo giovane ma con tanta esperienza dato che quest’anno è anche ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Rino Gattuso sta lottando per ottenere un posto in Champions League per la prossima stagione ma con tuta probabilità non ci sarà lui alla guida. L’ultimosul taccuino di Aurelio de Laurentiis è quello didella Lazio.ha trascorso tutta la sua carriera da allenatore nel mondo biancoceleste partendo dalle giovanili per poi sostituire Stefano Pioli come traghettatore. La vicenda relativa al Loco Bielsa gli è poi valsa la conferma dopo tante titubanze di Lotito. Negli anni peròè riuscito a portare in alto e a vincere alcuni trofei con il suo club. Molto bravo nella valorizzazione dei giovani come Milinkovic e Luis Alberto. Profilo giovane ma con tanta esperienza dato che quest’anno è anche ...

