Morte dei genitori, Benno racconta i suoi venti minuti di follia e orrore (Di domenica 21 marzo 2021) La confessione di Benno Neumair, reo confesso per l’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli si fa più articolata: è finito tutto in nemmeno 20 minuti. Una violenta lite, l’ennesima, poi Benno Neumair ha deciso al culmine di uno dei suoi frequenti scatti d’ira di chiudere per sempre con i suoi genitori. La confessione dell’appassionato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 marzo 2021) La confessione diNeumair, reo confesso per l’omicidio deiPeter Neumair e Laura Perselli si fa più articolata: è finito tutto in nemmeno 20. Una violenta lite, l’ennesima, poiNeumair ha deciso al culmine di uno deifrequenti scatti d’ira di chiudere per sempre con i. La confessione dell’appassionato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

riotta : Il 16 marzo 1978, giorno del rapimento del presidente Aldo Moro e della strage della sua scorta per mano dei terror… - ItalyMFA : #Diplocarte #CesareBeccaria nato il #15marzo 1738, fu tra i massimi esponenti dell’illuminismo europeo con la sua o… - vaticannews_it : #18marzo #Covid_19 Anche il presidente dei vescovi italiani, Bassetti, celebra questa giornata con le parole di La… - agustin_gut : RT @migliaccio31: @DavLucia @ValerioLivia @albertopetro2 @martinis2018 @neblaruz @Messe11 @Sensibilia8 @GerardBigPlus1 @marialves53 @Rebeka… - impaziente0 : @zuccaro_sonia è anche una deformazione razzista: le epidemie, la morte per malattie infettive, non se ne sono mai… -