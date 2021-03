Advertising

LaGazzettaWeb : Miglionico, in 4 in trasferta dalla Puglia con la droga: fermati - TuttoH24 : Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Miglionico trasferta

La Gazzetta del Mezzogiorno

Data la circostanza, i 4 soggetti, alla luce del fatto che non fornivano una valida motivazione circa la loro presenza a, sono stati proposti per l'irrogazione della misura di prevenzione ...Data la circostanza, i 4 soggetti, alla luce del fatto che non fornivano una valida motivazione circa la loro presenza a, sono stati proposti per l'irrogazione della misura di prevenzione ...MATERA - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati tra l’altro al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefac ...