“Ma cosa dici?”. Canzone segreta, la frecciatina di Romina Power a Barbara D’Urso. Risate in studio (Di domenica 21 marzo 2021) Sabato 20 marzo è andata in onda la seconda puntata dello show di Rai1 condotto da Serena Rossi. Prima super ospite del programma, Romina Power. L’ex moglie di Al Bano, dopo essere stata accolta da Serena Rossi tra gli applausi del pubblico, si siede al buio sulla famosa sedia bianca. Mentre attende l’inizio della sorpresa, però, sente vociare qualcuno. Romina Power cerca di vedere di chi si tratta nonostante la sala buia. Poco dopo dice: “Non riesco a vedere chi c’è, sono accecata da tutte queste luci. Sono come quelle di Barbara D’Urso”. La battuta inaspettata – dopo un primo momento di gelo – viene accolta dal pubblico con una fragorosa risata. Non è dato sapere se si trattasse di una citazione o di una frecciatina al vetriolo. D’altronde, Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Sabato 20 marzo è andata in onda la seconda puntata dello show di Rai1 condotto da Serena Rossi. Prima super ospite del programma,. L’ex moglie di Al Bano, dopo essere stata accolta da Serena Rossi tra gli applausi del pubblico, si siede al buio sulla famosa sedia bianca. Mentre attende l’inizio della sorpresa, però, sente vociare qualcuno.cerca di vedere di chi si tratta nonostante la sala buia. Poco dopo dice: “Non riesco a vedere chi c’è, sono accecata da tutte queste luci. Sono come quelle di”. La battuta inaspettata – dopo un primo momento di gelo – viene accolta dal pubblico con una fragorosa risata. Non è dato sapere se si trattasse di una citazione o di unaal vetriolo. D’altronde,...

