LIVE Biathlon, Mass start Oestersund in DIRETTA. Laegreid davanti dopo due poligoni, Hofer insegue con due errori (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31: Al km 7.5: Latypov davanti, Weger a 15?, Dale, Gow, T. Boe, Garanichev, Doll, Christiansen, Guigonnat e Desthieux a 29?, J. Boe e Hofer a 44? 17.29: Latypov davanti, Weger a 10?, Dale, Gow, T. Boe, Garanichev, Doll, Christiansen, Guigonnat e Desthieux a 29?, J. Boe e Hofer a 46? 17.28: Zero di Hofer che si mette all'inseguimento 17.27: Latypov non sbaglia e se ne va, un errore per Laegreid, un errore per J. Boe 17.27: Secondo poligono 17.26: Al km 5.3 Christiansen, Desthieux, Laegreid, Latypov e Doll davanti, a 8? Weger e Lesser, a 16? Dale e J. Boe, a 43? Hofer 17.25: Al km 4.5 Christiansen, Desthieux, Laegreid, Latypov e Doll

