Lenzerheide | slalom a Feller quarto l’azzurro Vinatzer

(Di domenica 21 marzo 2021) Manuelvince in rimonta di cinque posizioni l’ultimodi stagione con il tempo di 1’47?24, e precede i due francesi Clement Noel, staccato di 8 centesimi e Alexis Pinturault indietro di 11. Alposto un ritrovato Alex, giù dal podio per soli 21 centesimi, e per la terza volta in stagione medaglia di legno, come ai Mondiali di Cortina.Peccato per l’uscita di Manfred Moelgg nella prima manche, quando stava andando forte, e avrebbe potuto giocare le sue carte al meglio per un bel piazzamento finale.Marco Schwarz conquista quindi la Coppa con 665 punti, davanti a Noel a quota 553 e a Zenhausern a 503.è 13/o con 214 punti, migliore azzurro. Pinturault fissa il punteggio della Coppa generale a quota 1260, contro i 1093 di Odermatt e gli 814 proprio di Schwarz. Dominik ...

Eurosport_IT : Lo slalom è di Feller, ma che rimonta di Vinatzer ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine - neveitaliasport : RT @neveitalia: Gigante Femminile e Slalom Maschile di #Lenzerheide - Le pagelle di Paolo De Chiesa #FisAlpine #FisSki - sciareneve : RT @neveitalia: Gigante Femminile e Slalom Maschile di #Lenzerheide - Le pagelle di Paolo De Chiesa #FisAlpine #FisSki - angelomilano : RT @neveitalia: Gigante Femminile e Slalom Maschile di #Lenzerheide - Le pagelle di Paolo De Chiesa #FisAlpine #FisSki - neveitaliasport : RT @neveitalia: Promossi e bocciati nelle due gare di fine stagione, gigante femminile e slalom maschile di Lenzerheide #21Marzo https://t.… -

L'ottavo ed ultimo gigante della stagione 2020 - '21 alle Finali di Lenzerheide è stato vinto in 2.19.48 con una superlativa seconda manche dalla neozelandese Alice Robinson, 19 anni e terzo successo in carriera.