Lazio | che fatica per domare l’Udinese!

(Di domenica 21 marzo 2021) – Vincere a Udine non è facile per nessuno, ladi Inzaghi c’è riuscita anche se con grande. Ai biancocelesti, oggi in divisa verde, è bastato un gol, uno splendido gol di Marusic al 37’ quando riceve un passaggio approfittando del velo di Luis Alberto e riesce con un tocco improvviso a bucare la porta di Musso. Fino a quel magico momento, la partita era dominata dalla squadra romana, più volte vicina al gol, con Luis Alberto, Immobile, Milinkovic Savic e Muriqi. Non che i friulani non provassero a farsi vedere dalle parti di Reina, ma la difesa laziale oggi è stata impenetrabile, con Patric preciso e decisivo in diversi interventi e con i soliti Acerbi e Radu di cui non c’è bisogno di ricordare le grandi qualità. Dopo il gol, stessa musica. Tre minuti dopo Marusic, è Immobile che ci prova dal limite con un potente tiro, ahimé centrale. E ...