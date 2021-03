Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Treviso, imprenditore muore a 59 anni mentre lavora al computer - leggoit : Treviso, imprenditore muore a 59 anni mentre lavora al computer - ziopirata : @fdragoni Confermo. L’italiano che muore di fame perché nella vita ha deciso di aprirsi un negozio di angioletti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore muore

ilgazzettino.it

Ha suscitato profondo cordoglio la scomparsa di Daniele Merotto, 59 anni di Falzè di Piave in Veneto. La morte lo ha colto improvvisamente mentre stava lavorando al computer a una nuova linea di letti ...Per questo, in seguito a un esposto dei due figli, la procura del capoluogo ligure ha aperto un' indagine per omicidio colposo finalizzata a capire se e come la morte dell'potesse essere ...Ha suscitato profondo cordoglio la scomparsa di Daniele Merotto, 59 anni di Falzè di Piave in Veneto. La morte lo ha colto improvvisamente mentre stava lavorando al computer a una nuova ...SERNAGLIA - Ha suscitato profondo cordoglio la scomparsa di Daniele Merotto, 59 anni di Falzè di Piave. La morte lo ha colto improvvisamente mentre stava lavorando al computer a una ...