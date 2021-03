Il rebus delle seconde case | cosa succede a Pasqua

Leggi su vanityfair

(Di domenica 21 marzo 2021) L’ultimo decreto del governo porta i giorni festivi e prefestivi della Pasqua in zona rossa. Permette però anche di spostarsi nelle seconde case che siano in un’altra provincia o in un’altra regione. Non conta il colore della regione da cui si proviene e nemmeno quello della regione in cui si va. La seconda casa deve essere di proprietà o affittata prima dello scorso gennaio, il 15. Deve andarci il solo nucleo familiare.