Hysaj e Mario Rui ballano sui lupi

(Di lunedì 22 marzo 2021) La storia non lo ha mai permesso eppure ai posteri potremo raccontare che Roma, un Ciro il Grande l’ha conquistata, più volte, anche da fermo. Ciruzzo, all’Olimpico colleziona fruscii di rete. È il primo giorno di primavera, la giornata mondiale della poesia chi se non lui poteva declamare versi migliori? Poet Zielinski. Il migliore centrocampista della Serie A. La faccia di Pau Lopez quando Pellegrini gli ha detto “Guarda che può calciarlaRui…” I detrattori di Fabian sono in fila dall’analista della mutua. Il centrocampo della Roma sta ancora aggiornando la voce “mal ‘e capa provocati”. Cambiate copione manco i dpcm del Governo potete scrivere. e su tutti quelli che “Ma dove andiamo con questi terzini?”. A vincere a Roma … Due trasferte due vittorie temute solo poiché abbiamo buttato due mesi alla ricerca di alibi, scuse e paranoie. Il Napoli è da lotta ...

Di sostanza6,5 : La fascia destra con lui e Politano funziona alla meraviglia. Spinazzola ed ... Imperiale, ma un errore di rimessa rischia di rimettere la Roma in partitaRUI 6,5 : Impatto ...All.: Paulo Fonseca NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina;, Maksimovic, Koulibaly,Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano (73′ Lozano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne; Mertens (66′ ...Il Napoli espugna l'Olimpico grazie alla chiave tattica indovinata da Gattuso. La corsa alla Champions, per la Roma, adesso si complica ...Di sostanza HYSAJ 6,5: La fascia destra con lui e Politano funziona alla ... Imperiale, ma un errore di rimessa rischia di rimettere la Roma in partita MARIO RUI 6,5: Impatto lucido e prestazione ...