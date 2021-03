Highlights Catanzaro-Bari 2-0 | Serie C 2020 2021 | girone C VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilcon glidi, big match valido per la 32esima giornata delC diterminato 2-0. I gol tutti nel secondo tempo: Di Massimo apre le marcature al 51?, mentre Evacuo mette il sigillo al 92? su rigore. Per l’attaccante classe ’82 si tratta del 200° gol da professionista. Con questa vittoria, ilsi avvicina alla terza posizione occupata proprio dal: 51 punti contro i 53 dei pugliesi, ma ilha anche una partita in meno. Di seguito, quindi, le azioni salienti del match. RIVIVI IL LIVE LA CRONACA DEL MATCH SportFace.