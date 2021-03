GF Vip 5 | Pierpaolo Pretelli fa una dedica speciale a Giulia Salemi

(Di domenica 21 marzo 2021) Che dire?sono ormai giunti a ben tre mesi esatti dal momento in cui hanno iniziato a flirtare e a dar vita a questa bellissima storia d’amore. Infatti, risale allo scorso 20 dicembre del 2020 il momento in cui i due si sono ritrovati faccia a faccia nel giardino della casa del Grande Fratello Vip e hanno iniziato a far sognare i fan. E a distanza di tre mesi continuano a farlo, soprattutto con unad’amore moltoche l’ex velino ha fatto pubblicamente alla sua dolce Giuly. L’amore nato al GF Vip Sono state davvero numerose le scene alle quali abbiamo assistito e che ci hanno mostratosempre più vicini. Vi ricordate quando, con fare ...

Advertising

roberta_tibaldi : Tommaso Zorzi nero su Pretelli? Cosa ha dichiarato su Clubhouse dopo l’intervista di Pierpaolo… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta distanti dopo il GF Vip? L’ipotesi - FredaDelodovic4 : ? GF Vip: Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si sono allontanati? Nel... - blogtivvu : Andrea Zelletta svela se ha sentito Pierpaolo Pretelli dopo il #GFVip - blogtivvu : Andrea Zelletta preferisce Giulia Salemi o Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo? L’ex del GF Vip svela la sua prefere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pierpaolo

Il giorno dopo la finale del Grande Fratelloche l'ha vista arrivare terza dietroPretelli e il suo amico Tommaso Zorzi , Stefania Orlando "ciondolava" per la sua casa di Roma cercando di prendere le misure con la vita che aveva ...Andrea Zelletta intervistato dagli amici de LaNostraTV , ha parlato di vari argomenti, tra cui la chiacchieratissima amicizia conPretelli dopo il Grande Fratello. L'ex tronista ha svelato pure cosa consiglierebbe alla fidanzata Natalia Paragoni qualora decidesse di partecipare al reality show. Se Natalia Paragoni ...Nuova puntata di Non è l'Arena , stasera domenica 21 marzo 2021. Massimo Gilett i va in onda in diretta alle ore 20.30 su ...Sui social, l'ex di Pierpaolo Pretelli, risponde alle domande dei fan e lancia una frecciatina al padre di suo figlio ...