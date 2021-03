Frosinone, palestra aperta in zona rossa: multa ad atleti e gestore (Di domenica 21 marzo 2021) Frosinone, a Monte San Giovanni Campano i carabinieri di Sora hanno fatto irruzione nella struttura apparentemente chiusa palestra aperta a Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone (Getty Images)Undici persone sono state multate perché si stavano allenando in una palestra a Monte San Giovanni Campano, nel frusinate. Sanzioni per non aver rispettato le norme anti-Covid che in zona proibisce l’apertura di certe attività. Sanzionato anche il gestore. A scoprire il fatto i carabinieri della Compagnia di Sora che hanno fatto irruzione nella palestra. multa al gestore anche per non aver tenuto l’elenco delle persone presenti. Il paese è da circa un mese in zona ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 marzo 2021), a Monte San Giovanni Campano i carabinieri di Sora hanno fatto irruzione nella struttura apparentemente chiusaa Monte San Giovanni Campano in provincia di(Getty Images)Undici persone sono statete perché si stavano allenando in unaa Monte San Giovanni Campano, nel frusinate. Sanzioni per non aver rispettato le norme anti-Covid che inproibisce l’apertura di certe attività. Sanzionato anche il. A scoprire il fatto i carabinieri della Compagnia di Sora che hanno fatto irruzione nellaalanche per non aver tenuto l’elenco delle persone presenti. Il paese è da circa un mese in...

Advertising

SkyTG24 : Covid, 11 atleti sorpresi in palestra in zona rossa nel Frusinate - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: Covid, 11 atleti sorpresi in palestra in zona rossa nel Frusinate - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Covid, 11 atleti sorpresi in palestra in zona rossa nel Frusinate - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, 11 atleti sorpresi in palestra in zona rossa nel Frusinate - estornudoauto : RT @SkyTG24: Covid, 11 atleti sorpresi in palestra in zona rossa nel Frusinate -