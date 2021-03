Festa Napoli con doppio Mertens: staccata la Roma, ora Juve e Atalanta sono a due punti (Di domenica 21 marzo 2021) Il Napoli rivede la Champions, la Roma probabilmente gli dice addio. Nel posticipo della 28a giornata di Serie A, il Napoli si impone per 2-0 all’Olimpico contro i giallorossi di Fonseca, che perdono l’ennesimo scontro diretto stagionale, ma questa non è una novità. Decisiva una doppietta di Mertens nel primo tempo. L’attaccante belga ha realizzato prima con un calcio di punizione al 27?, sul quale c’è stata la netta complicità del portiere, poi ha raddoppiato al 34? con un colpo di testa. I partenopei si portano al quinto posto solitario a 53 punti, a -2 dalla coppia Atalanta e Juve che è a 55, ricordando che il 7 aprile si recupera Juve-Napoli, che quindi dirà tante cose sulla corsa alla Champions. La Roma resta ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Ilrivede la Champions, laprobabilmente gli dice addio. Nel posticipo della 28a giornata di Serie A, ilsi impone per 2-0 all’Olimpico contro i giallorossi di Fonseca, che perdono l’ennesimo scontro diretto stagionale, ma questa non è una novità. Decisiva una doppietta dinel primo tempo. L’attaccante belga ha realizzato prima con un calcio di punizione al 27?, sul quale c’è stata la netta complicità del portiere, poi ha raddoppiato al 34? con un colpo di testa. I partenopei si portano al quinto posto solitario a 53, a -2 dalla coppiache è a 55, ricordando che il 7 aprile si recupera, che quindi dirà tante cose sulla corsa alla Champions. Laresta ...

Advertising

infoitinterno : Napoli, scoppia la festa a fine gara! Insigne gioioso, 'strano' gesto di Gattuso - Royalory : Festa di matrimonio a Napoli, ristorante chiuso e invitati multati - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, il pres.Vigorito: “Domani i napoletani mi faranno una grande… - Miki75159723 : Vedere perdere la juve e sempre festa in Italia se gli arbritri non la aiuteranno non andrà nemmeno in champions so… - nicolanegro : Il #Benevento batte la #Juventus e il presidente #Vigorito pensa alla festa che gli faranno i napoletani quando and… -